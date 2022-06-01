В России заявили, что хотят присоединить Донбасс и еще две области Украины

Главное: Россия хочет присоединить некоторые украинские территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области.

Детали: В России озвучили планы относительно захваченных украинских областей. Подробности рассказал член международного комитета СФ Сергей Цеков.

Так, по его словам, уже в 2022-м году собираются провести соответствующие референдумы на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Чиновник заявил: «Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в гораздо больших размерах. Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ».

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