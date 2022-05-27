Главное: Мир уже в июле почувствует катастрофическую ситуацию с продовольствием из-за нехватки украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о взрывном росте цен на продовольствие.

Детали: Миру грозит взрывной рост цен на продовольствие из-за войны России против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Индонезии в пятницу, 27 мая.

Он напомнил, что Россия перекрыла доступ к портам в Черном море и оккупировала побережье Азовского моря.

«В настоящее время 22 млн тонн зерновых находятся в хранилищах, мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы. Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти. И уже правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров придется принимать решения по закрытию экспорта той или иной агропродукции из своих стран, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста», — сказал Зеленский.

Приближающуюся катастрофу, по его словам, начнут ощущать в июле, когда во многих странах закончатся запасы прошлогоднего урожая.

«Взгляните на цены прямо в магазинах сейчас, их рост — это предвестник того, что обязательно ударит по людям, если ничего не изменится. Это предвестник нищеты для бедных и обеднения среднего класса. Только представьте себе, каким политическим хаосом это может закончиться в некоторых регионах. И это я привел лишь один аспект того, как война, развязанная Россией, влияет на весь мир. А таких аспектов, кроме угрозы голода, хаоса, действительно много», — добавил Зеленский.

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