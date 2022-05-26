В США объяснили, почему Россию не нужно отключать от интернета

Главное: Россия должна иметь доступ к интернету. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, это нужно для того, чтобы жители страны могли получать правдивую информацию.

Детали: В США считают, что Россия должна иметь доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать правдивую информацию, поэтому призывают не отключать РФ от сети. Об этом говорит представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Then24.

«Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России», — сообщил Нед Прайс.

В тему: ООН не исключает применения Россией ядерного оружия.