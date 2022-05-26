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Новости > Зачем учить то, что больше не понадобится... В школах Крыма решили отменить английский язык

Зачем учить то, что больше не понадобится... В школах Крыма решили отменить английский язык

Агата Кловская
26.05.22 10:50
46
Зачем учить то, что больше не понадобится... В школах Крыма решили отменить английский язык

Главное: В оккупированном Крыму хотят отменить изучение английского языка в школах. Обосновывают это тем, что в этом больше нет нужды.

Детали: Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах. Об этом сообщает TACC.

По словам так называемого «спикера государственного совета Крыма» Владимира Константинова, английский язык в школах не нужен.

«Зачем нам вслепую идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не поедет в Лондон?», — говорит так называемый «спикер государственного совета Крыма» Владимир Константинов.

По его мнению, подражание другой цивилизации опасно.

«Мы делаем ребенка заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки», — сказал Константинов.

Также он не обошел тему войны, отметив, что англичане являются для них врагами.

«Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю не хватает времени», — добавил он.

Лично Константинов не изучал английский язык в школе, но утверждает, что выучил его в течение двух лет на специализированных курсах, когда, мол, возникла потребность для ведения бизнеса. По его мнению, каждому человеку будет достаточно, если она будет иметь возможность выучить иностранный язык на таких курсах, но вроде бы не стоит учить чужие языки в школах.

В тему: В украинских школах в программах некоторых предметов будут внесены изменения.

Тэги: английский язык, Крым, общество, школа, оккупация

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