ООН не исключает применения Россией ядерного оружия

Главное: В ООН не исключают, что Россия может применить ядерное оружие. В Организации объединенных наций отмечают, что перспектива, которая ранее была немыслима, «появилась в пределах возможного».

Детали: ООН не исключает возможности еще большего обострения вооруженного конфликта в Украине. В частности, учитывается возможность применения Россией ядерного оружия. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

«Перспектива ядерного конфликта, которая когда-то была немыслимой, теперь снова в пределах возможного», — говорится в сообщении.

Кроме того, ООН отмечает последствия полномасштабного вторжения России в Украину: разрушенные дома, школы и больницы, отсутствие предметов первой необходимости и 12 млн переселенцев. Также речь идет о резком удорожании продуктов питания, топлива и удобрения по всему миру из-за нарушений логистических цепей.

«Все это больше всего бьет по беднейшим, усугубляя страдания и закладывая зерно дальнейшей политической нестабильности и беспорядков во всем мире, с прямым влиянием на защиту гражданского населения», — добавили в ООН.

В тему: Россия может снова вторгнуться в Черниговскую и Сумскую области.