На Днепропетровщине и Волыни священники УПЦ отпели украинских воинов

25.05.22 16:55

В Днепре при храме УПЦ кормят военных и беженцев

25.05.22 16:52

Стало известно, когда в Украине вернут госрегулирование цен на топливо

25.05.22 16:25

Россия может снова вторгнуться в Черниговскую и Сумскую области, — погранвойска

25.05.22 15:59

В школьные программы будут внесены изменения из-за войны

25.05.22 15:50

Форвард сборной Украины по футболу может продолжить карьеру в Италии

25.05.22 14:54

В Минобороны объяснили, как начисляется зарплата военным

25.05.22 14:28

С начала войны в Украине погибли 238 детей

25.05.22 13:51

В Кабмине назвали условие, при котором за коммуналку можно не платить

25.05.22 13:35

Стало известно, когда и где будет представлен план восстановления Украины

25.05.22 12:55

В епархиях УПЦ обсуждают будущий канонический статус Церкви