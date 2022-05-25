В Днепре при храме УПЦ кормят военных и беженцев

Главное: В Днепре при Владимирском храме Украинской Православной Церкви с первых дней войны действует Центр благотворительной помощи.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, под руководством настоятеля храма протоиерея Георгия Вольховского прихожане готовят горячие обеды для служащих ВСУ, представителей теробороны, переселенцев и нуждающихся.

«Ежедневно мы готовим до 150 горячих обедов. Работы, конечно, много. И мы очень ценим помощь всех, кто находит время и силы потрудиться ради своих ближних», – рассказала матушка Наталия Вольховская. Она добавила, что взрослым помогают ученики воскресной школы прихода, которые еще и рассказывают о начинании храма в социальных сетях.

Финансирует деятельность не только община храма, но и бизнесмены и просто неравнодушные люди. Центру жертвуют продукты, домашнюю консервацию, топливные карточки, предметы первой необходимости. Пожертвовали также морозильную камеру, что позволяет делать запасы продуктов.

Кроме обедов, община Владимирского храма опекает беженцев, оказавшихся в трудном положении, – семьи с младенцами, онкобольными, парализованными, либо потерявших имущество в зоне боевых действий. Им помогают с расселением, обеспечивают одеждой, лекарствами, средствами гигиены, постельным бельем. Тем, кто живет далеко от храма, все необходимое доставляют на дом.