Бензин и солярка в Украине продолжают дорожать

Главное: После отмены ограничений по цене сети АЗС обновляют прайсы. Цены продолжают расти.

Детали: Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 мая 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Сети АЗС обновляют прайсы после отмены ограничений по цене. Таковы данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,84 гривен за литр (+3,35 гривен), на бензин А-95+ — 51,51 гривен за литр (+3,50 гривен), на дизельное топливо — 56,49 гривен за литр (+3,89 гривен), на автогаз — 39,24 гривен за литр (+0,20 гривен).

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