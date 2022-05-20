Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Святогорской лавре полностью разрушен храм в Богородичном скиту

В Святогорской лавре полностью разрушен храм в Богородичном скиту

Александра Кудрявцева
20.05.22 14:21
133
В Святогорской лавре полностью разрушен храм в Богородичном скиту

Главное: В Донецкой области в результате обстрела 19 мая полностью разрушен храм в Богородичном женском скиту в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Свято-Успенской Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ранее в Святогорской обители поделились, что после подрыва моста через Северский Донец в селе Богородичное практически прекратилось транспортное сообщение со скитом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в этом селе. Сестры скита под руководством старшей сестры монахини Амвросии (Коваль) взяли под защиту около 20 беженцев из других населенных пунктов. Каждый день, ночью в приспособленных под бомбоубежища подвальных помещениях спасаются семьи местных жителей. Люди, прячущиеся в ските, по возможности оказывают помощь обитателям в работе на кухне, уборке территории. Каждый день прихожанами совершается молитвенный обход вокруг скита со святыми образами.

Освящение храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» совершили 14 февраля 2005 года. По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона подворье храма стало скитом Святогорской лавры. В мае 2006 года в обители состоялся первый монашеский постриг, а в декабре того же года ей официально был предоставлен статус скита Святогорской лавры.

В 2008 году в возрожденный храм вернулась старинная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чудесным образом эта икона пережила революцию и войну, годы безбожия и спустя почти 100 лет вернулась в восстановленный храм.

В тему: Киево-Печерская лавра передала помощь медикам Киева и Харькова.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

15.05.22 19:32

Падение «путинских соколов». Часть 1 (истребитель-бомбардировщик Су-34)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии
14.05.22 09:27

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.05.22 16:59

В России озвучили смешную цифру своих погибших солдат в Украине
20.05.22 16:48

В НБУ объяснили, почему дорожает доллар
20.05.22 15:59

ВОЗ собирает экстренное заседание из-за оспы обезьян
20.05.22 15:44

Российские военные в плен берут даже детей, — СБУ
20.05.22 14:58

В приложении Дія появилась новая важная услуга
20.05.22 14:39

Лидер «Динамо» хочет покинуть команду
20.05.22 13:59

В Украине стремительно дорожает валюта
20.05.22 13:59

В УПЦ объяснили, что необходимо сделать после Причастия
20.05.22 13:20

В Почаевской лавре УПЦ почтили память преподобного Иова
20.05.22 13:13

Азовскому морю грозит полное вымирание
20.05.22 14:58

В приложении Дія появилась новая важная услуга
20.05.22 13:59

В Украине стремительно дорожает валюта
20.05.22 13:13

Азовскому морю грозит полное вымирание
20.05.22 11:58

США помогут Украине современными противокорабельными ракетами
20.05.22 10:12

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 28,7 тысяч солдат
19.05.22 17:10

Британия поставит Украине еще больше вооружения
19.05.22 14:59

Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт
19.05.22 14:20

В России назвали условие для разблокировки украинских портов
19.05.22 11:19

В ОП дали четко понять, когда Украина прекратит огонь
19.05.22 09:44

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат
18.05.22 12:11

В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
17.05.22 13:58

Киев готовится к повторному наступлению, — ОВА
18.05.22 12:17

Кадыров сделал резонансное заявление по Украине
16.05.22 09:22

В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель
17.05.22 11:19

Украинские военные начали покидать «Азовсталь»
18.05.22 15:48

В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию
16.05.22 09:07

Для борьбы с коронавирусом в КНДР привлекли армию
18.05.22 08:00

Украинцам разрешили денежные переводы за границу, но есть ограничения
17.05.22 14:32

Россия нанесла ракетный удар по Десне. Много погибших и раненых
19.05.22 12:53

На Черкасщине бронежилеты, которые предназначались ВСУ, продавали прямо в супермаркетах
Фото и Видео
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
Опубликовано видео, как пассажиры толкают электричку под Киевом
Опубликовано видео, как пассажиры толкают электричку под Киевом
Появилось видео, как Байдена «заглючило» во время выступления
Появилось видео, как Байдена «заглючило» во время выступления
Украинские военные продолжают покидать «Азовсталь»
Украинские военные продолжают покидать «Азовсталь»
В Госдуме хотят запретить обмен военных полка Азов
В Госдуме хотят запретить обмен военных полка Азов
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.