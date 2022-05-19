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Новости > В ООН попросили Путина разблокировать морские порты Украины для вывоза зерна

В ООН попросили Путина разблокировать морские порты Украины для вывоза зерна

Автор: «Фраза»
19.05.22 10:30
181
В ООН попросили Путина разблокировать морские порты Украины для вывоза зерна

Главное: В ООН обратились к Владимиру Путину. Россию просят разблокировать морские порты Украины для вывоза зерна.

Детали: Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он просит разблокировать морские порты Украины для вывоза зерна.

Тезис прозвучал на организованной США министерской встрече по продовольственной безопасности.

Чиновник сказал: «Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты».

Он добавил: «Потому что это не только об Украине, это о беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».

Дэвид Бизли резюмировал: «Так что я прошу Владимира Путина: пожалуйста, откройте эти порты».

В тему: В портах заблокировано 4,5 миллиона тонн украинского зерна.

Тэги: общество, ООН, Владимир Путин, мир, зерно, война, порт, новости Украины

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