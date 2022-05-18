Стало известно, сколько домов российские военные разрушили в Киевской области

Главное: В Киевской области в результате боевых действий разрушено более 4500 частных и многоэтажных жилых домов. Данные не окончательны: мониторинговые группы продолжают фиксировать разрушения.

Детали: Вследствие боевых действий на территории Киевской области разрушены более 4500 частных и многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

«В результате боевых действий в области разрушены более 4500 частных и многоэтажных жилых домов. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской и Песковской территориальных громадах», — пишет Павлюк в телеграм-канале.

Сообщается, что данные не окончательны: мониторинговые группы продолжают фиксировать разрушения.

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