В Украину возвращается все больше людей

Главное: Во вторник, 17 мая, Украину покинуло более 31 тысячи человек. Число прибывших в страну составило 37 тысяч.

Детали: За последние восемь дней поток на въезд в Украину через западную ее границу превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток за эти дни составил 61 тысячу человек — это рекордные показатели с начала войны. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Согласно данным Госпогранслужбы, 17 мая Украину, как и днем ранее, покинуло более 31 тысячи человек, тогда как число прибывших в страну составило 37 тысяч против более 41 тысячи накануне.

Также за прошедшие сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось до 239 после падения в два предыдущих дня до 150-190.

Согласно данным УВКБ ООН по состоянию на 16 мая из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,267 млн человек, из них в Польшу 3,377 млн, Румынию и Молдову — 977,91 тыс., Россию — 850,53 тыс., Венгрию — 610,08 тыс., Словакию — 424,03 тыс., Беларусь (данные за 12 мая) — 27,31 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,821 млн человек.

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