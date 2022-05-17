В Украине уже есть свой «Моссад», — Геращенко

Главное: Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что у Украины уже есть свой «Моссад». Эти подразделения занимаются диверсиями на территории враждебной России.

Детали: У Украины уже есть подразделения, похожие на израильский «Моссад» по поиску нацистов. Они, возможно, работают еще не на полную мощность, но результат их работы мы уже видим. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что украинский «Моссад» занимается диверсиями на территории враждебной России.

«Такое подразделение уже есть, оно уже работает, и вы видите результаты этой работы. Мы не заявляем об этом публично, даже в Израиле об этом не заявляют. Но мы видим, как участились взрывы газа, как участились ломки железных дорог, как сами по себе разрушаются мосты в Белгородской и Курской областях, по которым идет подвоз танков и топлива», — сказал Геращенко.

По его словам, эти подразделения сейчас, возможно, работают не в полную мощность. Однако тем карателям, которые пришли на нашу территорию и совершают здесь преступления, стоит ожидать возмездия.

«Я не завидую очень многим россиянам, которые пришли убивать наших людей. Кроме того, наша разведка уже обнародовала информацию о многих уродах, убивших людей в Буче... У нас есть списки летчиков, которые бомбили Киев, Чернигов, Харьков и другие города. Поэтому дальше это будет делом будущего», — добавил Геращенко.

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