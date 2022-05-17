Украинцы продолжают возвращаться в страну, несмотря на войну

Главное: Украинцы возвращаются в страну. Появились свежие данные.

Детали: Люди продолжают возвращаться в Украину, несмотря на войну. Свежие данные приводит ГПСУ.

Сообщается, что за сутки 16 мая западные границы нашей страны с ЕС и Молдовой пересекли около 73 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Отмечается, что за сутки Украину покинули более 31 тысячи человек, а около 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Информируется: «В последние дни сохраняется тенденция увеличения количества граждан, возвращающихся в Украину. За минувшие сутки прибыли почти более 41 тысяч человек, из них более 38 тысяч это украинцы».

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