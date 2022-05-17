Шотландия тоже хочет вступить в НАТО

Главное: Шотландия стремится вступить в НАТО. Об этом заявила первый министр страны Никола Стерджен.

Детали: В НАТО может вступить Шотландия. О таком намерении сообщила первый министр страны Никола Стерджен, которую цитирует издание The Independent.

Она сказала: «Моя Шотландская национальная партия заявила в 2012 году что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО. Война России против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией».

Политик добавила: «Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной».

Отмечается: «Сегодня я еще более твердо убежден в том, что в сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии».

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