В УПЦ опровергли фейк депутата об отказе отпевать ребенка

Главное: Запорожская епархия Украинской Православной Церкви опровергла заявление народной депутатки Натальи Пипы о якобы отказе в отпевании девочки в храме УПЦ Запорожье.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в Запорожской епархии опубликовали открытый комментарий Президенту с просьбой дать оценку фейковому заявлению депутата Верховной Рады от партии «Голос» Натальи Пипы о том, что во время военных действий священник УПЦ в Запорожье якобы отказался отпевать девочку, крещеную в Киевском патриархате.

«Мы задали священникам Запорожской епархии УПЦ вопрос о реальности этого заявления, к кому именно из духовенства было обращение по поводу отпевания — никто из действующих священников данного не подтвердил», — отметили в заявлении.

В Запорожской епархии назвали действия депутатки нарушающими единство украинского народа.

«При этом она, как депутат Верховной Рады, своими поступками свидетельствует о своих единомышленниках как о врагах Украины, не желающих единства в нашем обществе, к которому Вы, наш Президент, постоянно призываете!», — подчеркнули в Запорожской епархии.

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