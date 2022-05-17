Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 27,9 тысяч солдат

Главное: Генштаб ВСУ информирует, что Россия потеряла в войне уже 27,9 тысяч солдат. Были уничтожены 1 235 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях РФ на вторник, 17 мая.

Сообщается, что погибли уже 27,9 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 1 235 танков, 3 009 боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 198 РСЗО, 90 средств ПВО, 201 самолет, 167 вертолетов, 436 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 109ь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единицы специальной техники.

В тему: На Западе начали опасаться победы Украины в войне с Россией.