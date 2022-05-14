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Новости > Священники УПЦ в шести регионах Украины отпели украинских военнослужащих

Священники УПЦ в шести регионах Украины отпели украинских военнослужащих

Александра Кудрявцева
14.05.22 13:40
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Священники УПЦ в шести регионах Украины отпели украинских военнослужащих
Главное: В Мукачевской, Черновицкой, Ровенской, Житомирской, Александрийской и Владимир-Волынской Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших воинов ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.
 
В Мукачево в кафедральном соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Почаевская» митрополит Феодор совершил чин отпевания Защитника Украины Романа Цендра.
 
Архипастырь выразил соболезнования семье новопреставленного Романа и призвал духовенство епархии к молитве за усопшего и за всех воинов.
 
Также в Мукачевской епархии жители поселка Великий Березный прощались с усопшим Защитником Отечества Василием Пекарем.
 
Соборный чин отпевания Героя в местном Свято-Троицком храме возглавил протоиерей Василий Ковач.
 
Священники Черновицкой епархии УПЦ в селе Верхние Синовцы отпели Защитника Украины Андрея Шову.
 
Отпевание воина возглавил настоятель местного прихода в честь Воздвижения Креста Господня протоиерей Олег Остафюк.
 
В Ровенской епархии священники провели в последний путь 18-летнего воина Дениса Шепеля. Чин отпева возглавил протоиерей Александр Дячук в Рождества-Богородичном храме села Кутянка.
 
В Житомирской епархии протоиерей Димитрий Новицкий в сослужении епархиального духовенства совершил чин отпевания новопреставленного воина Виталия Бондаренко.
 
Священнослужители Петровского округа Александрийской епархии совершили чин отпевания воина ВСУ Анатолия Сенькива.
 
Еще одного Защитника Украины — погибшего воина Василия Палия — отпели священники Владимир-Волынской епархии в селе Горняки.
 
В тему: Священники УПЦ простились с погибшими защитниками Украины.
 
 
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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