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Новости > Стало известно, сколько украинцев получили статус ВПЛ

Стало известно, сколько украинцев получили статус ВПЛ

Агата Кловская
13.05.22 14:59
178
Стало известно, сколько украинцев получили статус ВПЛ

Главное: В Украине 457 тысяч человек зарегистрировались онлайн для получения статуса ВПЛ. 202 тысячи уже получили этот статус.

Детали: Около полумиллиона украинцев зарегистрировались онлайн на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом 13 мая сообщил руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в эфире информационного телемарафона.

«У нас есть сейчас почти 457 тыс. человек, которые заполнили заявку. Что касается количества людей, которые уже получили (статус ВПЛ), — 202 тысячи», — отметил Баник.

Он добавил, что для получения выплат 66 тыс. украинцев избрали «ПриватБанк», 57 тыс. — «Монобанк».

Стоит отметить, что украинцы, которые были вынуждены эвакуироваться из регионов, где ведутся боевые действия, в более безопасные места Украины, могут получить статус ВПЛ онлайн и подать заявку на ежемесячную выплату.

В тему: Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны.

Тэги: Украина, общество, переселенцы, новости Украины, Мстислав Баник, статус ВПЛ

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