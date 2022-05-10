В ООН обновили данные по жертвам войны в Украине среди мирного населения

Главное: Война в Украине продолжается. В ООН приводят данные по жертвам среди мирного населения.

Детали: Число жертв войны в Украине среди мирного населения продолжает расти. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приводит цифры на конец понедельника, 9 мая.

Сообщается, что погибли уже 3 381 человек, а ранения получили 3 680 людей.

Информируется: «Фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения».

Уточняется, что погибли 1 227 мужчин, 787 женщин, 91 мальчик и 75 девочек, тогда как пол 69 детей и 1132 взрослых пока не удалось установить.

Среди тех, кто получил ранения – 93 мальчика и 83 девочки, а также 170 детей, пол которых пока не удалось установить.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат.