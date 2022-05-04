Британия ударила по России новыми санкциями

Главное: Великобритания ввела против России новые санкции. Касаются они как юридических, так и физических лиц.

Детали: Британия ввела новые санкции против Российской Федерации. Также страна намерена перекрыть России доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, отрезая ее от ведения бизнеса с британскими секторами, которые имеют решающее значение для российской экономики», — пишет пресс-служба.

Какие санкции ввела Британия против России:

— Российские предприятия теперь не смогут воспользоваться услугами британских бухгалтеров мирового класса, консультантов по управлению и PR. На них приходится 10% российского импорта в этих секторах.

«Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротством и помогает финансировать военную машину, которая наносит неописуемых страданий во всей Украине. Сокращение доступа России к британским услугам оказывает большее давление на Кремль и, в конце концов, поможет обеспечить поражение Путина в Украине», — добавила Трасс.

— Социальные сети, интернет-сервисы и магазины приложений отныне должны блокировать контент двух основных источников дезинформации в России — RT и Sputnik.

«Эти каналы уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-то вести с ними дела. Теперь мы начали блокировать их веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и программы, чтобы еще больше остановить распространение их лжи», — заявил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

Физические лица, попавшие в санкционный список:

— Евгений Поддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании;

— Александр Коц, военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда»;

— Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды»;

Юридические лица, попавшие в санкционный список:

— Всероссийское государственное телевидение и радиовещание;

— ИнфоРос;

— SouthFront;

— Фонд стратегической культуры.

В тему: В ЕС рассказали, каким будет шестой пакет санкций против России.