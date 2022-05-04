Из-за заморозков в Украине объявлен І уровень опасности

Главное: Заморозки надвигаются на Украину. Объявлен І уровень опасности.

Детали: Совсем скоро в Украине ожидаются заморозки. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Они будут наблюдаться в большинстве областей страны.

Синоптики говорят, что 5-6 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до плюс 3.

Уже объявлен І (желтый) уровень опасности.

В Киеве будет небольшая облачность: температура воздуха ночью прогнозируется плюс 9, а днем будет до 18 тепла.

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