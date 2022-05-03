Киевские духовные школы УПЦ передали столичным больницам медпрепараты

Топливный кризис в Украине усиливается
В Украине запретили деятельность пророссийских партий
Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине
Россия обвинила Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве
Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 24,2 тысячи солдат
В ГУР назвали два варианта окончания войны в Украине
Папа Римский захотел встретиться с Путиным
Озвучена шокирующая цифра незаконно вывезенных из Украины детей
На Киевщине обнаружили тела более 1200 убитых
В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина