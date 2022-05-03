Киевские духовные школы УПЦ передали столичным больницам медпрепараты

Главное: Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви продолжают оказывать всестороннюю помощь украинским военнослужащим и больницам.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, Киевские духовные школы передали медицинские препараты и перевязочные материалы больницам города Киева.

«Часть лекарств (системы, пластыри, препараты для парентерального питания) будут переданы в детскую больницу „Охмадит“. Другие препараты будут переданы в стационары больниц Киева. Военным Вооруженных силъ Украины будут переданы аптечки, перчатки, антисептики и перевязочные материалы», — говорится на сайте КДАиС.

Медицинские препараты для больниц и военнослужащих ВСУ, которые были направлены в Киев из Православного дома святого Стефана Вроцлавской епархии Польской Православной Церкви, передал ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр и ученый секретарь протоиерей Василий Яковчук.

Как сообщалось ранее, Киевские духовные школы оказали очередную посильную помощь волонтерским центрам Киева, которые готовят горячую пищу для пострадавшего гражданского населения пригородов Киева, а также военным, которые обеспечивают правопорядок в Киевской области.