Германия решилась на поставку Украине тяжелого вооружения

Главное: Бундестаг принял решение предоставить Украине тяжелое вооружение. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал такое решение, заявив, что страна продолжит курс на военную поддержку Киева.

Детали: Парламент Германии проголосовал за предоставление Украине тяжелых немецких вооружений. Предложение поддержали правящая коалиция и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что в ходе исторического голосования немецкие депутаты проголосовали за поставки «тяжелого вооружения и сложных систем». При этом военная помощь Украине должна ускоряться везде, где это возможно.

Кроме того, немецкая сторона направит больше военных для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе, а также намерена стимулировать российских военных сложить оружие и искать убежище в Германии и ЕС.

Против военных поставок выступили только крайне правые и крайне левые силы. Лидер «Альтернативы для Германии» Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником «ядерной войны».

Примечательно, что на фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике.

Впрочем, позже Шольц отреагировал на решение Бундестага о поставках тяжелого вооружения Украине. Он приветствовал это решение, а также заявил, что страна продолжит курс на военную поддержку Киева, сообщает inFranken.de.

При этом канцлер отметил, Германия уже поддержала Украину в оборонной сфере.

«Я очень благодарен за четкую поддержку, которую немецкий Бундестаг оказал политике правительства, которое я возглавляю. Это показывает, что в такое сложное время вы можете проводить политическую стратегию, которую многие хотят поддержать. И это именно то, что мы будем продолжать внедрять», — сказал Шольц.

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