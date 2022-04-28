Украинцев заверили, что проблем с пенсиями за апрель не будет

Главное: Пенсии за апрель в Украине полностью профинансировали. На 48,5 миллиардов гривен.

Детали: Министерство социальной политики заявило, что в Украине полностью профинансировали пенсии за апрель. На это направили 48,5 миллиардов гривен.

10,9 миллиардов гривен пойдут на выплаты через «Укрпочту», а 37,6 миллиардов гривен направят на выплаты через уполномоченные банки.

Информируется: «Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению «Укрпочты», доставлено 87,39% профинансированной суммы за апрель».

Уточняется, что Пенсионный фонд еще до 22 апреля направил в банки и «Укрпочты» 100% средств.

Министр социальной политики Марина Лазебная сказала: «Сложнее ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где происходят военные действия, или которые окружены врагом. Это удается не везде. Но работники «Укрпочты», несмотря на опасность и сложности, уже обеспечили доставку более 87% профинансированных пенсий».

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