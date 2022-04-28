В Украине возобновили подписку на газеты и журналы

Главное: В Украине возобновилась подписная кампания на газеты и журналы. Сделала это «Укрпошта».

Детали: С четверга, 28 апреля, «Укрпошта» возобновила подписку на газеты и журналы на второе полугодие 2022-го года. Ранее, 25 числа, началось оформление подписки по электронным каталогам.

Подписаться можно во всех регионах страны, кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Отмечается, что восстановление доставки газет и журналов в освобожденных населенных пунктах происходит при соблюдении безопасности для клиентов и работников «Укрпошты».

Уточняется, что подписная кампания проводится: до 16 июня на издания общегосударственной сферы распространения; на местные издания (областные, городские, районные) в сроки, определенные в соответствии с заключенными издательствами (редакциями) договорами.

Директор департамента почтовых услуг компании Сергей Гречко поведал: «Местная пресса помогает людям получать такую нужную сейчас информацию о новостях в районах и областях. Особенно для тех украинцев, населенные пункты которых освобождены, это и один из символов возвращения к привычной жизни, которую они из-за оккупантов временно потеряли».

Сообщается также: «Вопросы компенсаций за не выход изданий во время боевых действий рассматривают издатели и редакции, возобновившие выход газет. Они определяют механизм компенсации (спаренные номера, замена изданий другим изданием, форс-мажор и т.п.). Окончательные решения о возможных компенсациях будут приниматься издателями после прекращения военного положения».

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