Россию выгнали из Всемирной организации туризма

Главное: Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение.

Детали: На внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма (UNWTO). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия была отстранена от UNWTO на первой внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Благодарен всем участникам, поддержавшим этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной», — отметил он.

Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение.

Russia has been suspended from @UNWTO at its General Assembly’s first extraordinary session. Grateful to all members who backed this move. The only travel direction for Russian war criminals should be The Hague. Russia’s isolation will deepen with each day of its war on Ukraine. pic.twitter.com/ddx8kW6kgC — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2022

По словам Пололикашвили, UNWTO стала первой организацией ООН, которая поставила под вопрос членство РФ.

«Наши принципы ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью UNWTO», — заявил он.

UNWTO was the first @UN agency to address the membership of Russia.



Today, Russia announced their intention to withdraw from @UNWTO.



Our statues are clear: promotion of tourism for peace & universal respect for human rights. Only Members that abide by this can be part of UNWTO. pic.twitter.com/suDX05iCf8 — Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) April 27, 2022

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