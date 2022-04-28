Россию выгнали из Всемирной организации туризма

Главное: Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение.
Детали: На внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма (UNWTO). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Россия была отстранена от UNWTO на первой внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Благодарен всем участникам, поддержавшим этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной», — отметил он.
Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение.
По словам Пололикашвили, UNWTO стала первой организацией ООН, которая поставила под вопрос членство РФ.
«Наши принципы ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые соблюдают это, могут быть частью UNWTO», — заявил он.
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