Стало известно о катастрофическом уровне безработицы в Украине во время войны

Главное: Из-за войны в Украине вырос уровень безработицы. Продолжают трудиться лишь 59% граждан.

Детали: Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал реальный уровень безработицы в Украине во время войны. Как оказалось, сегодня среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%.

В марте таких было лишь 46%.

Информируется, что выросло число тех, кто работает в обычном режиме (с 23 до 32%), еще 24% работают частично или удаленно, а 3% начали работать на новой работе.

Также сообщается, что 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работы (в марте было 53%, в начале апреля 41%).

Кроме этого стало ясно, что 54% опрошенных, которые потеряли работу на время войны верят, что смогут вернуться на прежнее место труда, а 40% не верят.

Отмечается, что 58% респондентов не против переквалифицироваться на другую профессию, а 49% готовы работать в другом регионе страны.

Опрос был проведен 26 апреля по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность – тысяча респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

В тему: В апреле в Украине прошла эмиссия на пятьдесят миллиардов гривен.