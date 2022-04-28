Украина должна выгнать российские войска из Крыма и Донбасса, — МИД Великобритании

Главное: Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украину надо вооружить так, чтобы она смогла вернуть свои территории. Касается это также и Крыма.

Детали: Украину необходимо вооружить до такой степени, чтобы она могла полностью освободить свои территории в Крыму и на Донбассе. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс уверена, что Запад поможет с оружием и санкциями против России. Об этом сообщает The Times.

«Это всеобщая война, поскольку победа Украины — это стратегический императив для нас всех», — сказала Трасс.

Глава МИД Великобритании призвала западные страны помочь Украине изгнать российские войска с Украины и отметила, что, если Путину удастся добиться территориальных завоеваний, он может причинить «неисчислимые новые страдания всей Европе».

Она подчеркнула, что российские войска в ходе войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и с Донбасса.

По словам главы МИД Британии, необходимо использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.

Также Трасс подчеркнула, что необходимо лишить Путина возможности заявить о своей победе в Украине и «использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка».

При этом Трасс признала, что война в Украине может длиться «до пяти лет или даже до десятилетия», а Путин может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика.

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