Как оказалось, заболеваемость и смертность от коронавируса в мире значительно снизились

Главное: Коронавирус в мире отступает. Заболеваемость снижается.

Детали: В еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения сообщили, как обстоит ситуация с коронавирусом. Как оказалось, заболеваемость и смертность в мире снижаются.

Так, за прошлую неделю заболеваемость снизилась на 21%, а смертность упала на 20%.

Информируется, что 18-24 апреля заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах, кроме Африки, где она выросла на 32%, и Америки, где она выросла на 9%.

Уточняется, что наибольшее падение числа случаев заражения наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 30%) и в регионе западной части Тихого океана (на 28%).

При этом число смертей от заразы снизилось во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и Африки, там смертность выросла на 41% и на 110% соответственно.

Сообщается, что наибольшее падение смертности было зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 34%) и в регионе западной части Тихого океана (на 33%).

За неделю заболели 4,5 миллиона людей, а умерли 15 тысяч человек.

С начала пандемии выявлено 511,7 миллионов случаев заражения и более 6,2 миллионов смертей.

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