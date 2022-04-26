В Одессе священнослужители УПЦ совершили панихиду по жертвам обстрела многоэтажки

Что происходит на рынке топлива Украины
Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 22,1 тысячи россиян
Жертвами войны в Украине стали уже 217 детей
Враг готовит атаку на Запорожье
Россия нанесла ракетные удары по трем областям Украины
В Брянске с ночи пылает нефтебаза
В Европе у детей выявили случаи болячки неизвестного происхождения
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В ГУР рассказали о ближайших планах российских войск