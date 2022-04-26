В Одессе священнослужители УПЦ совершили панихиду по жертвам обстрела многоэтажки

Главное: В Одессе священнослужители Украинской Православной Церкви совершили панихиду по восьми жертвам обстрела многоэтажки.

Настоятель и диакон храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Наталии Одессы помолились возле дома об упокоении мирных жителей, погибших в результате попадания 23 апреля крылатой ракеты в многоэтажный дом.

«Мы верим, что Господь простит погибшим все их прегрешения и примет их в Царство Небесное, этих ни в чем не винных мирных одесситов», — отметили в Одесской епархии.