Названо число освобожденных во время войны украинских населенных пунктов

Главное: 931 населенный пункт был освобожден в Украине во время войны. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский назвал число освобожденных во время войны населенных пунктов. Данные на сегодняшний день.

Глава государства сказал: «По состоянию на данный момент удалось деоккупировать 931 населенный пункт».

Он добавил: «Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии, но я не сомневаюсь, что это вопрос времени, когда мы освободим нашу землю».

В тему: Озвучено число внутренних переселенцев в Украине.