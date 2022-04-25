Враг готовит атаку на Запорожье

Главное: В Запорожской области враг накапливает войска для наступления. В ОВА заверили, что Запорожье продолжает готовиться к обороне.

Детали: Российские военные готовятся к наступлению в Запорожской области. Там собрали большое количество техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка — Новодаровка — Малиновка, сообщает Запорожская ОВА.

«Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось», — говорится в сообщении.

В ОВА заверили, что Запорожье продолжает готовиться к обороне.

Отмечается, что из Запорожья направлена гуманитарная эвакуационная колонна в Мариуполь. Однако в село Каменское Васильевского района из-за непогоды гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста.

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