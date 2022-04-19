Генерал рассказал, может ли Украина уничтожить Крымский мост

Главное: Генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что теоретически Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого нужно выбрать момент.

Детали: Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, может ли Украина уничтожить Крымский мост, как уничтожила ракетный крейсер Москва.

По его словам, по крайней мере, теоретически это возможно. Нужно просто выбирать момент.

«Весь мост, возможно, и нет (не можем уничтожить), но нанести удар, когда по мосту идут войска, можем. По крайней мере, теоретически. Здесь нужно просто выбирать момент», — сказал Романенко.

По его словам, когда строили Крымский мост, в России заявляли, что у Украины нет никаких ракетных комплексов.

«Что все это „бумажки“. И вот теперь эти „бумажки“ утопили российский флагман», — отметил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что удар по мосту — это очередная эскалация.

«Это вопрос не просто военный, а военно-политический. И если уж разрушать мост, то только тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники. Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди», — резюмировал Романенко.

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