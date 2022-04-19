Британия передаст Украине мощные ракетные установки

Главное: Великобритания передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer. Это поможет повысить боеспособность Украины и одновременно разозлит Россию, говорят в британском военном командовании.

Детали: Правительство Великобритании планирует передать Украине для защиты от российской агрессии бронированные ракетные установки Stormer, с помощью которых происходит запуск ракет Starstreak, пишет The Sun.

Развертывание группы таких ракетных комплексов совместно со 120 бронетранспортерами, которые ранее также пообещали Украине в Великобритании, будет означать значительное увеличение поставок британского тяжелого вооружения, пишет The Sun. Отмечается, что ранее западные государства предоставляли лишь переносное оружие.

«Не секрет, что Британия обязалась помогать Украине своими противовоздушными возможностями. Министр обороны (Бен Уоллес) на этой неделе сделает заявление в парламенте», — цитируют в издании слова своего источника.

Получение Украиной ракетных комплексов Stormer поможет сильно улучшить ее боеспособность, говорит экс-командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп. Он подчеркнул, что такие системы являются чрезвычайно эффективными и высокомобильными, поэтому помогут нанести сильный урон армии РФ во время ее атак. При этом британский полковник предостерег, что Россию информация о предоставлении Украине таких ракетных комплексов просто разозлит.

Установка Stormer HVM имеет восьмизарядную пусковую установку на крыше. Кроме этого, внутри есть место, чтобы разместить еще восемь ракет. Эти ракеты могут сбивать самолеты и вертолеты противника, которые движутся на низкой высоте — до 5 километров. Вес такой установки составляет 13 тонн.

По данным источников издания The Sun, работу этих ракетных комплексов Минобороны Британии продемонстрировало представителям Украины во время выставки в Солсбери-Плейн, которая состоялась две недели назад.

Ожидается, что Stormer могут доставить в Украину за несколько дней самолетами С-17. Для того, чтобы ими пользоваться, нужен будет только экипаж из трех человек — водитель, командир и наводчик.



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