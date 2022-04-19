В Полтаве волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся и беженцам

Главное: В Полтаве переселенцы из зоны боевых действий получили гуманитарную помощь от Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, беженцам передали продуктовые наборы, теплые вещи и средства гигиены.

Волонтеры Гуманитарного центра Полтавской епархии и священники пообщались с семьями беженцев и переселенцев, раздали им текст молитвы о мире в Украине и просили каждый день молиться о прекращении боевых действий и возвращении мирной жизни.

В Гуманитарном центре епархии, созданном по благословению митрополита Филиппа, беженцы регулярно получают помощь от верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир Вам» передал днепровскому фонду «Остров Надежды» 143 тыс грн для закупки продуктов питания нуждающимся.

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