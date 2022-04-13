Apple выпустит уникальные часы со спутниковой сетью

Главное: Компания Apple готовит уникальные часы. Это гаджет со спутником.

Детали: В этом году появятся часы нового поколения Apple Watch с возможностью отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и сообщать о происшествиях. О грядущей новинке пишет Bloomberg.

Информируется, что сейчас американцы работают над тем, чтобы обеспечить спутниковое подключение к Apple Watch, создав основу для функций отправки экстренных текстовых сообщений и реагирования на SOS.

Так, Apple планирует выпустить эти возможности на iPhone уже этой осенью.

Ожидается, что данная технология позволит пользователям отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и сообщать о происшествиях.

Отмечается, что в Apple Watch 8 не ожидается функции замера артериального давления.

В публикации говорится, что компания активно тестирует данную опцию, но ее инженеры озабочены низкой точностью работы инструмента. Также в связи с этим в Apple Watch пока не появится встроенный глюкометр.

Резюмируется, что в новых часах появятся расширенные функции отслеживания сна, опция контроля за приемом лекарств и новые методы отслеживания женского здоровья.

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