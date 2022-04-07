Киевлянам запретили ходить в лес

Главное: Киевлянам запретили посещать леса на время действия военного положения. Исключением являются транспорт и техника, которые используются ВСУ.

Детали: На период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники. Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы № 164.

Исключением являются транспорт и техника, которые используются Вооруженными Силами Украины, Государственной пограничной службой Украины, Государственной специальной службой транспорта, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел Украины , управлением государственной охраны Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями.

Запрет на посещение лесов введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Также жителям столицы напомнили о жестком запрете в стране жечь сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

— для граждан: 180 — 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 — 6120 грн);

— для должностных лиц: 900 — 1260 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (15300 — 21420 грн).

Штраф за обжиг растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет:

— для граждан: 360 — 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 — 12240 грн.);

— для должностных лиц: 1260 — 1800 необлагаемых минимумов (21420 — 30600 грн).

В тему: Жители Киева в некоторых районах слышат взрывы. В пресс-службе ВСУ говорят, что идет разминирование территорий.