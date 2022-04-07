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Новости > В Европе хотят демонтировать «Северный поток-2»

В Европе хотят демонтировать «Северный поток-2»

Александр Панько
07.04.22 15:11
453
В Европе хотят демонтировать «Северный поток-2»

Главное: Президент Польши Анджей Дуда призывает демонтировать газопровод «Северный поток-2». Газопровод достроили в конце прошлого лета, но он так и не заработал из-за агрессии России против Украины.

Детали: Российский газопровод «Северный поток-2» необходимо демонтирован, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Мы все еще считаем, что Северный поток-2 нужно не только заблокировать, но и просто демонтировать, поскольку он вреден для всего Евросоюза. Это ведет к российской гегемонии над Европой, прежде всего на рынке газа, к монополизации европейского газового рынка Россией, что очевидно — сейчас это видно черным по белому — просто смертельно для Европы», — сказал он.

Дуда напомнил, что Польша с самого начала боролась против общих немецко-российских инвестиций в Nord Stream I и Nord Stream II. По его словам, их строительство имело политический характер, нацеленное на обход территории Польши, стран Балтии и Украины и возможность для РФ применить газовый шантаж против этих стран.

«Мы все время против этого протестовали, но, к сожалению, эти инвестиции были осуществлены. Немецкие власти в Евросоюзе все время проталкивали эти проекты», — отметил президент Польши.

В тему: США ударили по России новыми санкциями.

Тэги: Европа, Россия, экономика, Польша, война, Северный поток, Анджей Дуда

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