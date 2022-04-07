Немецкая разведка перехватила разговоры российских военных об убийстве

Главное: Немецкая разведка перехватила радиосообщения российских войск, в которых обсуждались убийства. В ведомстве считают, что массовые убийства мирных людей в Буче могли быть частью «четкой стратегии» по поводу устрашения мирного населения и подавления сопротивления.

Детали: Служба внешней разведки Германии перехватила радиопередачи российских военнослужащих, в которых обсуждались убийства. Некоторые из радиопереговоров, предположительно, связаны с телами людей в Буче. Об этом сообщает Der Spiegel.

В одном из радиосообщений один солдат рассказывает другому, что он и его сослуживцы сбили человека с велосипеда. В другом радиосообщении мужчина сказал: «Сначала вы допрашиваете людей, а потом стреляете в них».

В материалах разведки также говорится о том, что служащие российских наемных войск, таких как ЧВК «Вагнера», принимали значительное участие в зверствах.

Из перехваченных переговоров следует, что убийства могли происходить и в других оккупированных российскими войсками населенных пунктах — в частности, в окрестностях Мариуполя.

В тему: Россиян, ушедших из Бучи, решили бросить на убой в одну из самых горячих точек.