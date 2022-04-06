Путин может снова попытаться взять Киев, — CNN

Главное: В оборонном ведомстве США пока не знают долгосрочных целей Путина в Украине. Но при этом там не исключают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

Детали: Отступление от Киевской области не означает, что глава Кремля Володимир Путин полностью отказался от желания захватить Киев. В США считают, что Россия и в дальнейшем будет наносить воздушные и ракетные удары по всей нашей стране. Об этом сообщает CNN.

Как отметил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, долгосрочные цели Путина пока непонятны, однако американские и европейские официальные лица считают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

«Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она увлечет на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, таковы их намерения и планы», — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

В тему: В американском военном руководстве уверены, что война России с Украиной затянется как минимум на несколько лет.