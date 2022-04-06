В России умер Жириновский

Главное: Умер Владимир Жириновский. Информация официально подтверждена.

Детали: В среду, 6 апреля, в Москве скончался одиозный российский политик Владимир Жириновский. Лидеру ЛДПР было 75 лет.

Информацию официально подтвердил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что политик скончался после продолжительной болезни.

Как известно, о госпитализации Владимира Жириновского в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом стало известно 9 февраля.

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