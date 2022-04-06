Правительство выделило министерству обороны почти 33 миллиарда гривен

Главное: 32,81 миллиарда гривен выделили министерству обороны. Решение правительства.
Детали: Правительство выделило министерству обороны 32,81 миллиарда гривен. Деньги взяли из резервного фонда.
Также Кабинет министров выделил СБУ 1,45 миллиарда гривен.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поведал: «Ключевым направлением работы правительства остается финансовое и организационное обеспечение украинской армии».
Отмечается, что деньги пойдут на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для военнослужащих.
В тему: Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 18,6 тысяч россиян.