Правительство выделило министерству обороны почти 33 миллиарда гривен

Главное: 32,81 миллиарда гривен выделили министерству обороны. Решение правительства.

Детали: Правительство выделило министерству обороны 32,81 миллиарда гривен. Деньги взяли из резервного фонда.

Также Кабинет министров выделил СБУ 1,45 миллиарда гривен.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поведал: «Ключевым направлением работы правительства остается финансовое и организационное обеспечение украинской армии».

Отмечается, что деньги пойдут на зарплаты, технику, оружие, горючее и все необходимое для военнослужащих.

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