На Закарпатье трагически погиб турист

Главное: В Карпатах заблудились туристы. Один человек погиб.

Детали: В Мармароского массива на Закарпатье произошла трагедия. Об этом сообщает ГСЧС.

Информируется, что тут заблудились две группы туристов.

Известно следующее: «Во вторник, 5 апреля, около 7-05 в Службу спасения поступило сообщение, что в горах заблудилась группа из семи человек, включая проводника. Их обнаружили в заброшенном доме лесника на горе Лисья. Туристов транспортировали в село Деловое».

Кроме этого отмечается: «В тот же день в 9-40 спасатели получили сообщение о заблудших отце и сыне, которые оказались жителями Киева. Они ушли в горы накануне и с тех пор не выходили на связь с родственниками. Сына с признаками обморожения ног обнаружили на румынской стороне. Позже было найдено тело мужчины».

В тему: В начале года мы писали, что иностранные туристы все активнее едут в Украину.