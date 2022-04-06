Война в Украине затянется на годы, — американский генерал

Главное: В американском военном руководстве уверены, что война России с Украиной затянется как минимум на несколько лет. Такое мнение высказал генерал Марк Милли.

Детали: Война России против Украины является наиболее серьезной угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира за последние десятилетия. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает Голос Америки.

«Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным, и потенциал значительного международного конфликта между великими державами растет, а не уменьшается», — продолжил Милли.

Россия, отметил Милли, «сохраняет крупный и разнообразный ядерный потенциал, чтобы угрожать США» и их союзникам.

«Мы слышали очень провокационную риторику касательно уровня боевой готовности российских ядерных сил», — сказал председатель комитета.

Кроме того, как полагает Милли, российское вторжение в Украину создало «опасный исторический поворотный момент».

Милли предостерег, что было бы неправильным ожидать быстрого завершения конфликта в Украине.

«Я считаю, что это затяжной конфликт, который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетии, но несколько лет — это уж точно, — сказал он. — Я думаю, что США, НАТО, Украина и все союзники и партнеры ее поддерживающие будут втянуты в это на протяжении длительного времени».

Выступавший вместе с Милли на слушаниях министр обороны США Ллойд Остин также назвал РФ «острой угрозой» для США.

«Как мы видели в последние недели, Россия... остается острой угрозой, требующей тесной и устойчивой координации в рамках НАТО в целях предотвращения дальнейшей агрессии в Европе», — подчеркнул Остин.

Однако в целом, по мнению Милли, главным «геостратегическим вызовом» для США в долгосрочной перспективе остается Китай.

По словам генерала, КНР продолжает развивать свой потенциал в различных областях и «каждый день работает над сокращением технологического разрыва с США».

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