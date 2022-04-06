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Новости > Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 18,6 тысяч россиян

Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 18,6 тысяч россиян

Александр Панько
06.04.22 10:47
91
Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 18,6 тысяч россиян

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях России на среду, 6 апреля.

Информируется, что погибли уже 18,6 тысяч россиян.

Кроме этого сообщается о таких потерях: 684 танка, 1 861 боевых бронированных машин, 332 артиллерийские системы, 107 РСЗО, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, 1 324 единицы автомобильной техники, семь кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 96 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК.

Отмечается: «Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий».

В тему: В ЕС раскрыли содержимое новых санкций против России.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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