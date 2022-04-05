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Новости > Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ рассказал, как живет обитель во время войны

Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ рассказал, как живет обитель во время войны

Александра Кудрявцева
05.04.22 15:00
287
Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ рассказал, как живет обитель во время войны
Главное: Киево-Печерская лавра, являясь центром Православия, всегда жила и продолжает жить в дни войны прежде всего духовной жизнью.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сказал в интервью «CNN».
 
«Мы совершаем каждый день богослужения, каждый день круглосуточно читается Псалтирь за мир в нашей державе, за мир во всем мире, потому что это так важно, так было всегда. Лавра молилась и молится», — отметил митрополит Павел.
 
Владыка отметил, что обитель охватывает довольно большой пласт гуманитарной деятельности.
 
«Мы стараемся помочь всем. Господь помог, и мы успели заготовить больше, чем нам нужно на год крупы и картофеля. Мы раздали более 150 тонн продуктов питания нуждающимся», — сказал наместник лавры.
 
По его словам, Киево-Печерская лавра всегда помогала больницам Киева и детским домам — снабжала их овощами и продуктами, и сейчас в монастыре стараются сделать все, чтобы хоть немного скрасить жизнь киевлян, в том числе беженцев, которые проживают в обители в количестве 350 человек.
 
Также архиерей отметил, что в дни войны неприемлемо разделяться на «своих» и «чужих», и сказал, что своими сегодня являются все те, кто находится со своей страной.
 
«Христианин должен молиться за всех и за вся. У Бога нет ни своих, ни чужих. Православный, католик, мусульманин — не делай ближнему того, чего не хочешь себе», — напомнил митрополит Павел слова Спасителя.
 
В тему: Во всех уголках страны УПЦ помогает беженцам, защитникам, больницам и нуждающимся.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ

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