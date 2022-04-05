В ОП анонсировали скорое окончание активной фазы войны

Главное: По словам Алексея Арестовича, к середине апреля активная фаза войны в Украине должна закончиться. Если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

Детали: Активная фаза войны России против Украины продлится недолго, она должна закончиться к середине апреля. Эти позитивные новости озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка. Мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Да и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как», — отметил он.

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