В ООН обновили свои данные по жертвам войны в Украине среди мирного населения

Главное: Жертвами войны в Украине стали уже 1 417 мирных жителей. Данные приводят в ООН.

Детали: В ООН обновили данные о жертвах войны в Украине среди мирного населения, приведя цифры на полночь 2 апреля. Число погибших растет.

Сообщается, что были убиты 1 417 человек (121 ребенок), а ранения получили 2 038 людей (171 несовершеннолетний).

Среди погибших – 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Ранения получили 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока не установили.

Информируется следующее: «Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары».

Резюмируется, что реальные цифры жертв значительно выше.

В тему: Число жертв среди детей неуклонно растет.