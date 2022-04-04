В Украине прогнозируется аномально теплый апрель

Главное: Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле. Ожидается тепло.

Детали: Нынешний апрель в Украине будет очень теплым. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики говорят, что средняя месячная температура воздуха прогнозируется 9-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градусов выше нормы.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 22-40 мм (в горных районах 45-77 мм): в восточной, юго-восточной части в пределах нормы, на остальной территории это меньше нормы.

Отмечается, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют, средняя месячная температура воздуха в апреле составляет 8-12 градусов тепла, в горных районах 2-7 градусов тепла.

Уточняется, что абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке 17-22 градусов мороза. При этом абсолютный максимум температуры воздуха составляет 27-33 градусов тепла, в Карпатах 21-22 градусов тепла.

Резюмируется, что среднее месячное количество осадков составляет 30-58 мм, на юге местами 24-29 мм, в Карпатском регионе до 60-89 мм, на высокогорье до 109 мм.

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